Более 100 человек погибли из-за взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне

Более 100 человек погибли из-за взрыва бензовоза в столице западноафриканского государства Сьерра-Леоне — Фритауне. Бензовоз взорвался в результате столкновения с грузовиком в жилом квартале поздно вечером в пятницу, 5 ноября.

По словам мэра Фритауна Ивонн Аки-Савьерр, взрыв в квартале Бай Бурех Роуд квалифицируется как бедствие второго уровня, и к его ликвидации подключается Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA). Число жертв, по неподтвержденной информации, составляет более 100 человек, сообщала ранее мэр на странице в соцсети.

«В настоящее время проводится оценка ситуации специалистами. Создается горячая линия, по которой представители общественности могут сообщать о пропавших без вести лицах. Номер будет опубликован в ближайшее время. Общественность также может задать вопросы на автомойке напротив супермаркета Choithrams в PMB, который является оперштабом NDMA по происшествию», — говорится в сообщении Ивонн Аки-Савьерр в Facebook.

По информации агентства Xinhua, после взрыва жители бросились воровать вытекавшее топливо и тем самым усугубили ситуацию. Синнех Камара из морга больницы Сьерра-Леоне заявил агентству, что рано утром в субботу сотрудники учреждения получили 95 тел погибших и опасались, что их число увеличится из-за критического состояния тех, кто находится в больницах по всему Фритауну. Очевидцы добавили, что некоторые тела погибших были доставлены родственниками для погребения.

Ранее, 31 октября, мощный взрыв прогремел на месте нелегальной врезки в газопровод в мексиканском штате Пуэбла. В результате произошедшего погиб один человек, еще 15 пострадали.