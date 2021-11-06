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Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году

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Шесть городов мира к 2030 году могут уйти под воду. Об этом 6 ноября сообщает газета India Times со ссылкой на данные организации по изучению климата Climate Central.

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Одним из таких городов может стать Амстердам. Как отмечают журналисты, несмотря на все меры по защите от наводнений, город стоит на передовой глобального потепления и повышения уровня моря.

Также уйти под воду может расположенный в Персидском заливе иракский город Басра. Город находится в заболоченной местности, что и создает опасность затопления.

Изменения климата также коснутся и Новый Орлеан в США. В городе существует система дамб, однако властям города все равно придется приложить усилия, чтобы сохранить город от воды в ближайшие десять лет.

Кроме того, под угрозой находится итальянская Венеция, которая уходит под воду на 2 мм в год. Также из-за повышения уровня воды под воду может уйти часть вьетнамского Хошимина. Если город не будет затоплен, то жить в нем будет опасно из-за штормов и наводнений.

Под угрозой затопления находится и индийский город Калькутта.

Ранее, 5 ноября, координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа заявила, что островным государствам изменения климата угрожают сильнее, так как в сложившихся условиях достаточно одного цунами, чтобы уничтожить острова Кирибати, государство Тувалу и Маршалловы острова.

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