Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году

Шесть городов мира к 2030 году могут уйти под воду. Об этом 6 ноября сообщает газета India Times со ссылкой на данные организации по изучению климата Climate Central.

Одним из таких городов может стать Амстердам. Как отмечают журналисты, несмотря на все меры по защите от наводнений, город стоит на передовой глобального потепления и повышения уровня моря.

Также уйти под воду может расположенный в Персидском заливе иракский город Басра. Город находится в заболоченной местности, что и создает опасность затопления.

Изменения климата также коснутся и Новый Орлеан в США. В городе существует система дамб, однако властям города все равно придется приложить усилия, чтобы сохранить город от воды в ближайшие десять лет.

Кроме того, под угрозой находится итальянская Венеция, которая уходит под воду на 2 мм в год. Также из-за повышения уровня воды под воду может уйти часть вьетнамского Хошимина. Если город не будет затоплен, то жить в нем будет опасно из-за штормов и наводнений.

Под угрозой затопления находится и индийский город Калькутта.

Ранее, 5 ноября, координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пелениза Алофа заявила, что островным государствам изменения климата угрожают сильнее, так как в сложившихся условиях достаточно одного цунами, чтобы уничтожить острова Кирибати, государство Тувалу и Маршалловы острова.