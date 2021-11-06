Власти Архангельской области не будут продлевать режим нерабочих дней

Власти Архангельской области решили не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе губернатора региона Александра Цыбульского.

«Правительство Архангельской области не планирует продлевать режим нерабочих дней», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

Будет ли в Архангельской области действовать режим QR-кодов и другие ограничительные меры по борьбе с коронавирусом — не уточняется.

Ранее в этот день не продлевать режим нерабочих дней также решили власти Самарской области. Кроме того, в регионе перестанут действовать ограничения для граждан старше 65 лет, которые сделали прививку или переболели COVID-19. Граждане старше 60 лет, что не сделали прививку, должны соблюдать домашний режим.

Аналогичное решение ранее в этот день приняли власти Мордовии. С 8 ноября к обычному режиму работы вернутся школы и детские сады, возобновят работу места общественного питания. При этом отмечается, что в республике сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19, а ситуация характеризуется как «напряженная».

Также режим нерабочих дней решили не продлевать в Псковской области.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут их продлить.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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