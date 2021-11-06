Прямой эфир
Мир
Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году
Спорт
ФК «Сочи» обыграл ЦСКА со счетом 4:1
Общество
Власти Архангельской области не будут продлевать режим нерабочих дней
Спорт
Россияне выиграли Межконтинентальный кубок по пляжному футболу
Мир
Сторонников Саакашвили начали задерживать во время акции в Грузии
Спорт
В спортклубе рассказали о травме боксера Петровского до победы на ЧМ
Мир
Жителей Украины предупредили о грядущем банкротстве страны
Спорт
Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии
Общество
Мурашко заявил о росте числа вакцинирующихся от COVID-19 в России
Общество
В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Сюжет:

Власти Архангельской области не будут продлевать режим нерабочих дней

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Архангельской области решили не продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщили в пресс-службе губернатора региона Александра Цыбульского.

На ковидном месте: почему заболеваемость коронавирусом в РФ обновила рекорд
7 октября количество новых случаев инфицирования оказалось наибольшим за год

«Правительство Архангельской области не планирует продлевать режим нерабочих дней», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе.

Будет ли в Архангельской области действовать режим QR-кодов и другие ограничительные меры по борьбе с коронавирусом — не уточняется.

Ранее в этот день не продлевать режим нерабочих дней также решили власти Самарской области. Кроме того, в регионе перестанут действовать ограничения для граждан старше 65 лет, которые сделали прививку или переболели COVID-19. Граждане старше 60 лет, что не сделали прививку, должны соблюдать домашний режим.

Аналогичное решение ранее в этот день приняли власти Мордовии. С 8 ноября к обычному режиму работы вернутся школы и детские сады, возобновят работу места общественного питания. При этом отмечается, что в республике сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19, а ситуация характеризуется как «напряженная».

Также режим нерабочих дней решили не продлевать в Псковской области.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут их продлить.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021