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Тренер оценил серебро Бижамова на ЧМ по боксу

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Тренер Рашидбек Ахмедов, работающий с боксером Джамбулатом Бижамовым, назвал серебро своего подопечного на чемпионате мира (ЧМ) по боксу хорошим результатом. Об этом тренер боксера заявил 6 ноября в эфире канала РЕН ТВ.

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«Второе место — это очень хороший результат. Даже иногда говорят, что лучше быть вторым, чем первым, потому что есть к чему стремиться, появляется мотивация к более продолжительному развитию», — сказал Ахмедов.

Он отметил, что Бижамову всего 20 лет и боксер был нацелен на победу, поэтому сейчас находится в состоянии шока.

«Хотя второе место — это хорошо, но когда настраиваешься на первое место и получаешь другое, немножко не по себе. Ну а что поделать, время всё лечит, мы дальше будем двигаться и улучшать свои позиции», — добавил тренер.

Ранее в этот день боксер Марк Петровский заявил, что безумно рад победе на чемпионате мира по боксу. В финале россиянин победил представителя Армении Давита Чалояна. Петровский пожелал своему оппоненту здоровья и выразил уверенность, что еще не раз с ним встретится.

При этом 22-летний Петровский отметил, что намерен оправдывать свое чемпионство. Кроме того, он заявил, что пока не хочет загадывать о перспективах выступления в профессиональном боксе.

Начальник спортивного клуба им. К.В. Еременко Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя Александр Филатов рассказал, что Петровский только летом 2021 года смог залечить свои травмы.

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