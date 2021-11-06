Режим нерабочих дней не будут продлевать в Коми
В Коми решили не продлевать режим нерабочих дней после 8 ноября. О соответствующем решении оперативного штаба по борьбе с инфекцией 6 ноября сообщил глава региона Владимир Уйба в видеообращении «ВКонтакте».
«Большинством состава оперативного штаба проголосовали за то, что 8 ноября мы продолжаем работать в обычном режиме. То есть мы на территории республики не продлеваем антиковидные каникулы», — сказал Уйба.
При этом с 8 ноября в места общественного питания жители старше 18 лет смогут попасть только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или при наличии ПЦР-теста. Кроме того, QR-коды потребуются для посещения спортивных учреждений, бассейнов, ночных клубов, боулинга и других подобных мест.
Ранее в этот день решение не продлевать режим нерабочих дней также приняли власти Самарской области и Мордовии. При этом посещать общественные места жители указанных регионов смогут только по QR-кодам, которые должны содержать информацию о вакцинации против коронавируса, перенесенном COVID-19 или ПЦР-тест.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут их продлить.
На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».
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