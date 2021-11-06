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Режим нерабочих дней не будут продлевать в Коми

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В Коми решили не продлевать режим нерабочих дней после 8 ноября. О соответствующем решении оперативного штаба по борьбе с инфекцией 6 ноября сообщил глава региона Владимир Уйба в видеообращении «ВКонтакте».

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«Большинством состава оперативного штаба проголосовали за то, что 8 ноября мы продолжаем работать в обычном режиме. То есть мы на территории республики не продлеваем антиковидные каникулы», — сказал Уйба.

При этом с 8 ноября в места общественного питания жители старше 18 лет смогут попасть только при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или при наличии ПЦР-теста. Кроме того, QR-коды потребуются для посещения спортивных учреждений, бассейнов, ночных клубов, боулинга и других подобных мест.

Ранее в этот день решение не продлевать режим нерабочих дней также приняли власти Самарской области и Мордовии. При этом посещать общественные места жители указанных регионов смогут только по QR-кодам, которые должны содержать информацию о вакцинации против коронавируса, перенесенном COVID-19 или ПЦР-тест.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут их продлить.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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