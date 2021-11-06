Опубликовано видео с задержанным в Дании «Академиком Иоффе»

Опубликованы кадры с задержанным в Дании российским судном «Академик Иоффе».

Видео оказалось в распоряжении «Известий».

Ранее в этот день член Ассоциации юристов РФ, руководитель юридического бюро Александр Амелин высказал мнение, что судьба российского судна «Академик Иоффе», задержанного на территории Дании по иску третьей стороны, будет решаться в течение года.

Также юрист высказал мнение, что в ближайшее время экипаж «Академика Иоффе», а также научные сотрудники будут освобождены, а судно останется под арестом.

Первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук рассказал, что если судно останется в Дании, то находящихся на борту ученых могут репатриировать, если власти дадут на это разрешение в связи с коронавирусом.

О задержании судна стало известно 4 ноября. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство РФ установило контакт с россиянами.

5 ноября сообщалось, что задержание судна — это мера обеспечения по иску третьей стороны. Канадская компания One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн.

Компания арендовала российское судно через посредника для туристических круизов. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником судно «Академик Иоффе» изъяли. One Ocean Expeditions заявляла, что из-за севшего в круизе на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн. Есть версия, что судно могло сесть на мель из-за неточных карт.