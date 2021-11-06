Прямой эфир
Мир
Опубликовано видео с задержанным в Дании «Академиком Иоффе»
Общество
Мурашко заявил о росте числа вакцинирующихся от COVID-19 в России
Общество
В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Общество
Мурашко заявил о скором окончании экспертизы вакцины от COVID-19 для детей
Мир
Юрист оценил сроки решения судьбы задержанного в Дании «Академика Иоффе»
Мир
Политолог рассказал об этапах плана Саакашвили по захвату власти в Грузии
Общество
Ученые из США выявили негативное влияние COVID-19 на работу мозга
Армия
Самолет А-50У в США назвали секретом успеха обороны РФ
Спорт
«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ
Мир
В Австрии назвали условие получения COVID-сертификатов привитыми «Спутником V»

Опубликовано видео с задержанным в Дании «Академиком Иоффе»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опубликованы кадры с задержанным в Дании российским судном «Академик Иоффе».

Видео оказалось в распоряжении «Известий».

Ранее в этот день член Ассоциации юристов РФ, руководитель юридического бюро Александр Амелин высказал мнение, что судьба российского судна «Академик Иоффе», задержанного на территории Дании по иску третьей стороны, будет решаться в течение года.

Также юрист высказал мнение, что в ближайшее время экипаж «Академика Иоффе», а также научные сотрудники будут освобождены, а судно останется под арестом.

Первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук рассказал, что если судно останется в Дании, то находящихся на борту ученых могут репатриировать, если власти дадут на это разрешение в связи с коронавирусом.

О задержании судна стало известно 4 ноября. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство РФ установило контакт с россиянами.

5 ноября сообщалось, что задержание судна — это мера обеспечения по иску третьей стороны. Канадская компания One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн.

Компания арендовала российское судно через посредника для туристических круизов. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником судно «Академик Иоффе» изъяли. One Ocean Expeditions заявляла, что из-за севшего в круизе на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн. Есть версия, что судно могло сесть на мель из-за неточных карт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021