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«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ
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«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ

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Футбольный клуб «Динамо» победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 14-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве и закончилась со счетом 1:0 в пользу московской команды.

Единственный гол в матче забил игрок «Динамо» Вячеслав Грулев (73-я минута).

Московская команда набрала 26 очков в 14 матчах чемпионата и занимает второе место в таблице. «Краснодар» имеет в активе 21 очко и идет шестым.

В следующем туре «Динамо» 21 ноября примет тульский «Арсенал», «Краснодар» 20 ноября сыграет с московским «Спартаком».

Ранее в этот день футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в гостевом матче 14-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 0:0.

30 октября московский футбольный клуб «Локомотив» одолел команду «Нижнего Новгорода» в матче 13-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.

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