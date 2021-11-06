Боксера Ларти ранее дисквалифицировали за махинации

Ганский боксер Ричард Ларти, который проиграл в бою россиянину Абдулкериму Эдилову «бесконтактным» нокаутом, ранее был дисквалифицирован на пять лет за махинации и не имел права принимать участие в турнире в Грозном. Об этом 6 ноября сообщил генеральный секретарь управления бокса Ганы Пэтрик Джонсон.

Джонсон отметил, что Ларти дисквалифицировали за подделку разрешительного письма от имени управления Ганы по боксу на бой против Фабио Уодли в Великобритании в 2020 году.

«Это была грязная, очень грязная история — так что я не удивлен, если он участвует и в других махинациях. Тогда, год назад, мы связались с комиссией бокса в Британии, провели расследование, был арбитраж, он пытался оспорить решение, но его дисквалифицировали», — рассказал Джонсон каналу РЕН ТВ.

Генеральный секретарь управления бокса Ганы добавил, что Ларти не мог участвовать в боях в России, поэтому в настоящее время будет собрана комиссия, которая намерена обратиться в суд в связи с этим нарушением.

Ранее в этот день Ларти заявил, что проиграл Эдилову, так как совершил роковые ошибки, а бой для него был сложнейшим. Кроме того, Ларти отверг высказывания о том, что поединок мог быть постановочным. «Бесконтактный» нокаут он объяснил потерей внимания и тем, что недооценил Эдилова.

Днем ранее Эдилов за 45 секунд одолел Ларти и отправил последнего в «бесконтактный» нокаут, после чего спортсмена вынесли на носилках. Поединок международного турнира по боксу «Время легенд – 7» закончился досрочно.

Пользователи соцсетей заметили, что Ларти не в первый раз нокаутируют «бесконтактно». Год назад он уже проигрывал досрочно английскому боксеру Фабио Уордли. Теперь любители бокса уверены, что Ларти может попробовать свои силы в болливудском кино и даже претендовать на «Оскар».