Прямой эфир
Мир
Опубликовано видео с задержанным в Дании «Академиком Иоффе»
Общество
Мурашко заявил о росте числа вакцинирующихся от COVID-19 в России
Общество
В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Общество
Мурашко заявил о скором окончании экспертизы вакцины от COVID-19 для детей
Мир
Юрист оценил сроки решения судьбы задержанного в Дании «Академика Иоффе»
Мир
Политолог рассказал об этапах плана Саакашвили по захвату власти в Грузии
Общество
Ученые из США выявили негативное влияние COVID-19 на работу мозга
Армия
Самолет А-50У в США назвали секретом успеха обороны РФ
Спорт
«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ
Мир
В Австрии назвали условие получения COVID-сертификатов привитыми «Спутником V»
Сюжет:

В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самарской области не будут продлевать режим нерабочих дней. Соответствующее решение было принято 6 ноября на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Двери закрываются: как москвичи готовятся к нерабочим дням
Люди поспешили запастись телевизорами, роутерами и удлинителями

Кроме того, в регионе перестают действовать ограничения для граждан старше 65 лет, которые сделали прививку или переболели COVID-19. Те граждане старше 60 лет, что не сделали прививку, должны соблюдать домашний режим.

Возобновляется работа ряда общественных мест, однако для их посещения гражданам потребуется QR-код с информацией о прививке, перенесенном коронавирусе или ПЦР-тест на COVID-19.

Решение об открытии школы и секций принимают оперштабы муниципалитетов региона, уточнили в пресс-службе правительства Самарской области.

Аналогичное решение ранее в этот день приняли власти Мордовии. С 8 ноября к обычному режиму работы вернутся школы и детские сады, возобновят работу места общественного питания. При этом отмечается, что в республике сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19, а ситуация характеризуется как «напряженная».

Также режим нерабочих дней решили не продлевать в Псковской области.

Днем ранее стало известно, что после 7 ноября в Дагестане не будут продлевать режим нерабочих дней. С 28 октября в республике действует система QR-кодов для посещения ряда общественных мест, в том числе кино, торговых центров, театров и кафе.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут их продлить.

В России продолжает кампания по вакцинации. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021