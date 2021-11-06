В Самарской области решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Самарской области не будут продлевать режим нерабочих дней. Соответствующее решение было принято 6 ноября на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, в регионе перестают действовать ограничения для граждан старше 65 лет, которые сделали прививку или переболели COVID-19. Те граждане старше 60 лет, что не сделали прививку, должны соблюдать домашний режим.

Возобновляется работа ряда общественных мест, однако для их посещения гражданам потребуется QR-код с информацией о прививке, перенесенном коронавирусе или ПЦР-тест на COVID-19.

Решение об открытии школы и секций принимают оперштабы муниципалитетов региона, уточнили в пресс-службе правительства Самарской области.

Аналогичное решение ранее в этот день приняли власти Мордовии. С 8 ноября к обычному режиму работы вернутся школы и детские сады, возобновят работу места общественного питания. При этом отмечается, что в республике сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19, а ситуация характеризуется как «напряженная».

Также режим нерабочих дней решили не продлевать в Псковской области.

Днем ранее стало известно, что после 7 ноября в Дагестане не будут продлевать режим нерабочих дней. С 28 октября в республике действует система QR-кодов для посещения ряда общественных мест, в том числе кино, торговых центров, театров и кафе.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут их продлить.

В России продолжает кампания по вакцинации. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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