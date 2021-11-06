Власти Псковской области решили не продлевать режим нерабочих дней, при этом в регионе сохраняются QR-коды и ряд противовирусных мер. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Две недели мы жили в условиях серьезных ограничений. На паузу была поставлена деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов, а также работа культурных и досуговых учреждений. Многие организации и предприятия ушли на выходные или удаленку», — написал Ведерников в своем аккаунте в Instagram.

Губернатор отметил, что эти вынужденные меры дали результаты.

«Принято решение не продлевать режим нерабочих дней. Школы, детские сады, учреждения допобразования вернутся к обычному режиму работы, конечно, при строгом соблюдении всех действующих ограничений», — сообщил глава региона.

При этом он отметил, что в Псковской области сохраняются QR-коды и ряд противовирусных мер.

Ранее в этот день власти Астраханской области приняли решение не продлевать режим нерабочих дней. С 8 ноября граждане выйдут на работу, а школьники — на занятия.

Накануне решение не продлевать режим нерабочих дней приняли власти Якутии. При этом в регионе продолжит действовать режим доступа в ряд общественных учреждений при наличии QR-кода. Также решили поступить власти Приамурья.

В тот же день член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый выступил за продление в стране режима нерабочих дней, чтобы не допустить распространения коронавируса. Круглый отметил, что граждане должны продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе носить маски и соблюдать дистанцию.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

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