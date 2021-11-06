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Власти Мордовии не будут продлевать нерабочие дни

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Власти Мордовии приняли решение не продлевать в регионе режим нерабочих дней. Соответствующее решение в субботу, 6 ноября, было принято на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

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С 8 ноября к обычному режиму работы вернутся школы и детские сады, возобновят работу места общественного питания. При этом отмечается, что в республике сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19, а ситуация характеризуется как «напряженная».

«Участники заседания предложили распространить действие QR-кодов на посещение гостиниц, объектов розничной торговли площадью более 150 кв. м, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, которые занимаются реализацией продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости. Отметим, нововведения вступают в силу с 10 ноября», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Мордовии.

При этом в регионе сохраняется домашний режим для людей старше 60 лет, которые не сделали прививку от коронавируса.

Ранее в этот день в Татарстане объявили о намерении усилить меры по борьбе с коронавирусом. Планируется ввести ограничение на пользование общественным транспортом. Так, для поездок гражданам необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или справку о перенесенной болезни. Также пользоваться транспортом разрешат тем, кто предоставит справку о противопоказаниях для вакцинации.

Также стало известно, что после 7 ноября в Дагестане не будут продлевать режим нерабочих дней. С 28 октября в республике действует система QR-кодов для посещения ряда общественных мест, в том числе кино, торговых центров, театров и кафе.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут их продлить.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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