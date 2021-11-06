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Боксер Ларти объяснил поражение нокаутом в бою с Эдиловым

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Ганский боксер Ричард Ларти, проигравший российскому боксеру Абдулкериму Эдилову, заявил, что совершил роковые ошибки, а бой для него был сложнейшим. Об этом спортсмен сообщил каналу РЕН ТВ 6 ноября.

«Это был сложнейший бой. Соперник оказался крепким орешком. Сейчас, когда я пересматриваю видео, я понимаю, что совершил роковые ошибки», — сказал Ларти.

Кроме того, Ларти отверг высказывания о том, что поединок мог быть постановочным. «Бесконтактный» нокаут он объяснил потерей внимания и тем, что недооценил Эдилова.

«Почему все говорят, что удар был легким? Если бы это было так, я бы не упал. Понимаете, в боксе очень важно правильно двигаться. Я совершил серьезную ошибку. Потерял внимание, недооценил соперника и пошел прямо на удар. Поэтому оказался в нокауте. Я очень хорошо готовился к бою. Но, к огромному сожалению, Эдилов отправил меня в нокаут. Это был не постановочный бой!» — добавил Ларти.

Ранее в этот день тренер национальной сборной Ганы по боксу Офори Асаре назвал Ларти хорошим боксером. Тренер добавил, что произошедшее на ринге в Грозном не поддается объяснению.

Днем ранее Эдилов за 45 секунд одолел Ларти и отправил последнего в «бесконтактный» нокаут, после чего спортсмена вынесли на носилках. Поединок международного турнира по боксу «Время легенд – 7» закончился досрочно.

Пользователи соцсетей заметили, что Ларти не в первый раз нокаутируют «бесконтактно». Год назад он уже проигрывал досрочно английскому боксеру Фабио Уордли. Теперь любители бокса уверены, что Ларти может попробовать свои силы в болливудском кино и даже претендовать на «Оскар».

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