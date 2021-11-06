На Украине возбудили дело против снявшего флаг страны со здания россиянина

В украинской Виннице задержали гражданина России, который снял флаг Украины со здания. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе ГУ нацполиции Винницкой области.

«Утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что со здания ТРЦ по улице 600-летия в Виннице неизвестный мужчина снял государственный флаг Украины. Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты», — говорится в опубликованном сообщении.

Начальник винницкого районного управления полиции Виталий Курчик рассказал, что задержанный россиянин был в состоянии алкогольного опьянения. Он забрался на флагшток и снял флаг. Злоумышленник после задержания объяснил, что снял флаг на спор со знакомым.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 296 («Хулиганство») УК Украины. Задержанному может грозить штраф, арест до полугода или ограничение свободы на срок до шести лет.

Ранее, 25 августа, сообщалось, что в Киеве в ночь на День независимости Украины подростки сожгли национальный флаг. Инцидент произошел прямо во дворе многоэтажного дома по улице Радужной в Днепропетровском районе Киева.

Подозреваемых установили по видео с камер наблюдения. Ими оказались двое 12-летних подростков.

Публичное надругательство над государственным флагом Украины наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев. Не уточняется, что грозит в таком случае несовершеннолетним.