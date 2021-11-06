Прямой эфир
Мир
В МИД России назвали темы переговоров с главой ЦРУ в Москве
Мир
Путин встретится с Аббасом в ходе его визита в Россию
Мир
Лавров и глава МИД Ирана поддержали идею о восстановлении ядерной сделки
Общество
Адвокат одного из задержанных назвал версию начала конфликта в Новой Москве
Мир
Юрист оценил сроки решения судьбы задержанного в Дании «Академика Иоффе»
Мир
Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19
Общество
Ученые из США выявили негативное влияние COVID-19 на работу мозга
Армия
Самолет А-50У в США назвали секретом успеха обороны РФ
Спорт
Тренер высказался о сраженном «бесконтактным» нокаутом боксере Ларти
Мир
В Австрии назвали условие получения COVID-сертификатов привитыми «Спутником V»

На Украине возбудили дело против снявшего флаг страны со здания россиянина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В украинской Виннице задержали гражданина России, который снял флаг Украины со здания. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе ГУ нацполиции Винницкой области.

Застойчивое развитие: как Украина отметила 30-летие независимости
И почему Киеву не удалось достичь экономических показателей 1990 года

«Утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что со здания ТРЦ по улице 600-летия в Виннице неизвестный мужчина снял государственный флаг Украины. Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты», — говорится в опубликованном сообщении.

Начальник винницкого районного управления полиции Виталий Курчик рассказал, что задержанный россиянин был в состоянии алкогольного опьянения. Он забрался на флагшток и снял флаг. Злоумышленник после задержания объяснил, что снял флаг на спор со знакомым.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 296 («Хулиганство») УК Украины. Задержанному может грозить штраф, арест до полугода или ограничение свободы на срок до шести лет.

Ранее, 25 августа, сообщалось, что в Киеве в ночь на День независимости Украины подростки сожгли национальный флаг. Инцидент произошел прямо во дворе многоэтажного дома по улице Радужной в Днепропетровском районе Киева.

Подозреваемых установили по видео с камер наблюдения. Ими оказались двое 12-летних подростков.

Публичное надругательство над государственным флагом Украины наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев. Не уточняется, что грозит в таком случае несовершеннолетним.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021