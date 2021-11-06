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Петровский поделился эмоциями после победы на ЧМ по боксу

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Российский спортсмен Марк Петровский, одержавший победу на чемпионате мира по боксу, в субботу, 6 ноября, прокомментировал свое выступление.

По словам боксера, в первые минуты после объявления победителя он еще не осознавал, что сделал.

«Пока просто радостно, что подняли мне руку, еще не осознал, что сделал. Этот год у меня хорошо начался, поэтому отлично себя ощущать [чемпионом мира по боксу. — Ред.]», — заявил Петровский в интервью Федерации бокса России.

Спортсмен предположил, что победить на чемпионате ему помогли усиленные тренировки.

«Я тренировался, я готовился, как все спортсмены здесь. Видимо, где-то я пробежал больше, где-то отжался больше, поэтому я выиграл. Но надо не расслабляться», — заключил боксер.

Ранее в этот день Петровский заявил, что безумно рад победе на чемпионате мира по боксу. В финале россиянин победил представителя Армении Давита Чалояна. Петровский пожелал своему оппоненту здоровья и выразил уверенность, что еще не раз с ним встретится.

Кроме Петровского в финал в своей категории вышел россиянин Джамбулат Бижамов. Он уступил в весовой категории до 75 кг кубинцу Эрнандесу Йоэнлису. Федерация бокса РФ подала протест на судейство в поединке с участием Бижамова.

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