«Уфа» сыграла вничью с «Арсеналом» в матче чемпионата РФ по футболу

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в гостевом матче 14-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счетом 0:0.

Полузащитник «Уфы» Руслан Фищенко получил две желтые карточки за грубую игру и был удален на 18-й минуте встречи.

«Уфа» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. «Арсенал» находится на 14-й строчке турнирной таблицы, в активе тульского клуба 13 очков.

Следующий матч «Уфа» проведет в гостях против «Ростова» 21 ноября, а «Арсенал» в тот же день встретится в гостях с московским «Динамо».

30 октября московский футбольный клуб «Локомотив» одолел команду «Нижнего Новгорода» в матче 13-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу москвичей.

В тот же день казанский «Рубин» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, обыграв московский ЦСКА со счетом 1:0. Единственный мяч на 91-й минуте забил Михаил Костюков.