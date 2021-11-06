Прямой эфир
Мир
В МИД России назвали темы переговоров с главой ЦРУ в Москве
Мир
Путин встретится с Аббасом в ходе его визита в Россию
Мир
Лавров и глава МИД Ирана поддержали идею о восстановлении ядерной сделки
Общество
Адвокат одного из задержанных назвал версию начала конфликта в Новой Москве
Мир
Юрист оценил сроки решения судьбы задержанного в Дании «Академика Иоффе»
Мир
Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19
Общество
Ученые из США выявили негативное влияние COVID-19 на работу мозга
Армия
Самолет А-50У в США назвали секретом успеха обороны РФ
Спорт
Тренер высказался о сраженном «бесконтактным» нокаутом боксере Ларти
Мир
В Австрии назвали условие получения COVID-сертификатов привитыми «Спутником V»

Юрист оценил сроки решения судьбы задержанного в Дании «Академика Иоффе»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Судьба российского судна «Академик Иоффе», задержанного на территории Дании по иску третьей стороны, будет решаться в течение года. Такое мнение высказал член Ассоциации юристов РФ, руководитель юридического бюро Александр Амелин.

В открытом споре: в РФ предложили запретить рейдовую перевалку грузов
Однако большинство российских портов не приспособлены для загрузки крупных судов, говорят эксперты

При этом он подчеркнул, что Дания имела право задерживать судно, так как подписала морскую хартию.

«Дело непростое, потому что надо разобраться, кто должен нести ответственность за многомиллионный валютный иск. У этой истории есть начало, но не видно конца. Надо провести тщательную работу: установить все нарушения, которые были, и по чьей вине они произошли. И только после этого либо согласиться с иском и выплатить сумму, либо отстаивать свои права в международном суде. Полагаю, что судьба судна будет решаться год. Я не думаю, что мониторилась судебная практика и выяснялось, находится ли судно в аресте. Скорее всего, владелец просто не знал об этом», — заявил юрист каналу РЕН ТВ.

Также юрист высказал мнение, что в ближайшее время экипаж «Академика Иоффе», а также научные сотрудники будут освобождены, а судно останется под арестом.

«Говорить о том, сколько экипаж будет содержаться на судне, сложно, потому что всё зависит от ведомств и юристов, а также международного законодательства. Думаю, что в ближайшие 10 дней будет ясность о судьбе экипажа», — уточнил Амелин.

При этом эксперт также высказался о картах, из-за которых судно могло оказаться на мели, что в итоге привело к денежному ущербу. Он отметил, что капитан должен следовать проложенному маршруту, при этом судно оборудовано средствами, которые позволяют изучать глубину под кораблем.

«Если в рамках юридического разбирательства будет доказано, что собственник судна или диспетчер предоставили карту, на которой были допущены ошибки, то ответственность ляжет на диспетчера. Если же в документах были ошибки, то отвечать за это будет капитан», — добавил юрист.

Ранее в этот день первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук рассказал, что если судно останется в Дании, то находящихся на борту ученых могут репатриировать, если власти дадут на это разрешение в связи с коронавирусом.

О задержании судна стало известно 4 ноября. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство РФ установило контакт с россиянами.

5 ноября сообщалось, что задержание судна — это мера обеспечения по иску третьей стороны. Канадская компания One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн.

Компания арендовала российское судно через посредника для туристических круизов. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником судно «Академик Иоффе» изъяли. One Ocean Expeditions заявляла, что из-за севшего в круизе на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн. Есть версия, что судно могло сесть на мель из-за неточных карт.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021