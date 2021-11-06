Юрист оценил сроки решения судьбы задержанного в Дании «Академика Иоффе»

Судьба российского судна «Академик Иоффе», задержанного на территории Дании по иску третьей стороны, будет решаться в течение года. Такое мнение высказал член Ассоциации юристов РФ, руководитель юридического бюро Александр Амелин.

При этом он подчеркнул, что Дания имела право задерживать судно, так как подписала морскую хартию.

«Дело непростое, потому что надо разобраться, кто должен нести ответственность за многомиллионный валютный иск. У этой истории есть начало, но не видно конца. Надо провести тщательную работу: установить все нарушения, которые были, и по чьей вине они произошли. И только после этого либо согласиться с иском и выплатить сумму, либо отстаивать свои права в международном суде. Полагаю, что судьба судна будет решаться год. Я не думаю, что мониторилась судебная практика и выяснялось, находится ли судно в аресте. Скорее всего, владелец просто не знал об этом», — заявил юрист каналу РЕН ТВ.

Также юрист высказал мнение, что в ближайшее время экипаж «Академика Иоффе», а также научные сотрудники будут освобождены, а судно останется под арестом.

«Говорить о том, сколько экипаж будет содержаться на судне, сложно, потому что всё зависит от ведомств и юристов, а также международного законодательства. Думаю, что в ближайшие 10 дней будет ясность о судьбе экипажа», — уточнил Амелин.

При этом эксперт также высказался о картах, из-за которых судно могло оказаться на мели, что в итоге привело к денежному ущербу. Он отметил, что капитан должен следовать проложенному маршруту, при этом судно оборудовано средствами, которые позволяют изучать глубину под кораблем.

«Если в рамках юридического разбирательства будет доказано, что собственник судна или диспетчер предоставили карту, на которой были допущены ошибки, то ответственность ляжет на диспетчера. Если же в документах были ошибки, то отвечать за это будет капитан», — добавил юрист.

Ранее в этот день первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук рассказал, что если судно останется в Дании, то находящихся на борту ученых могут репатриировать, если власти дадут на это разрешение в связи с коронавирусом.

О задержании судна стало известно 4 ноября. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство РФ установило контакт с россиянами.

5 ноября сообщалось, что задержание судна — это мера обеспечения по иску третьей стороны. Канадская компания One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн.

Компания арендовала российское судно через посредника для туристических круизов. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником судно «Академик Иоффе» изъяли. One Ocean Expeditions заявляла, что из-за севшего в круизе на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн. Есть версия, что судно могло сесть на мель из-за неточных карт.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.