В пресс-центре МИЦ «Известия» Стас Намин расскажет о творческих планах

8 ноября в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная 70-летию Стаса Намина.

Стас Намин — музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссер и продюсер театра и кино. Основатель легендарной группы «Цветы», руководитель «Театра Стаса Намина». Под руководством продюсерского центра Стаса Намина была создана группа «Парк Горького», первый российский музыкальный проект, которому удалось добиться успеха на Западе.

В день своего юбилея пионер отечественного рока расскажет о творческих планах и раскроет секреты успеха. В рамках пресс-конференции будет представлен новый альбом «Летать», анонсированы премьеры в «Театре Стаса Намина», выставки в Московском музее современного искусства и Русском музее, проекты с симфонической музыкой и автобиография «Микоян: три эпохи, одна судьба».

В мероприятии также примут участие:

— ведущие артисты «Театра Стаса Намина»: Вера Зудина, Владимир Филиппов, Ильина Кудрявцева, Олеся Левина;

— солисты группы «Цветы»: Олег Предтеченский, Валерий Диордица.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно! Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru по ссылке https://iz.ru/video/stream/1

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70 доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.