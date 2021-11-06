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Лавров и глава МИД Ирана поддержали идею о восстановлении ядерной сделки

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Глава российского МИДа и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян провели телефонный разговор, в ходе которого выступили за восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом 6 ноября следует из опубликованного сообщения МИД РФ.

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«Основное внимание было уделено ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и перспективам возобновления переговорного процесса по СВПД в Вене. Стороны высказались за восстановление «ядерной сделки» в ее изначальной сбалансированной конфигурации, одобренной Советом Безопасности ООН. Подтвердили, что это единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех участников всеобъемлющих договоренностей», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Лавров и Абдоллахиян обсудили тему предстоящего визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран.

Ранее, 29 октября, замглавы МИД Ирана Али Бакери назвал прошедшие в Москве переговоры с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым плодотворными и позитивными, стороны обсудили возможность снятия санкций с Ирана и условились продолжать консультации на разных уровнях.

27 октября официальный представитель Госдепартамента сообщил, что США готовы возобновить непрямые переговоры с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после решения ряда незакрытых вопросов. В Вашингтоне выразили надежду на то, что иранская сторона вернется в Вену для возобновления переговоров «быстрых и в духе доброй воли». При этом в Госдепе предупредили, что предложение продолжить диалог будет действовать не всегда.

До этого, 14 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США работают над возобновлением переговоров о перезапуске иранской ядерной сделки. При этом она подчеркнула, что переговоры на тему ядерной программы Ирана не увенчаются успехом, «если Тегеран будет требовать от Вашингтона больше, чем может дать сам».

Совместный всеобъемлющий план действий был заключен в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.

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