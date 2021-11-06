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Тренер высказался о сраженном «бесконтактным» нокаутом боксере Ларти
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Тренер высказался о сраженном «бесконтактным» нокаутом боксере Ларти

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Тренер национальной сборной Ганы по боксу Офори Асаре в субботу, 6 ноября, назвал хорошим боксером ганского бойца Ричарта Ларти, который был сражен «бесконтактным» нокаутом Абдулкерима Эдилова на турнире в Грозном.

«Я очень удивлен, просто не понимаю, как это произошло. Они вообще готовились к этому бою? Это же не удар, а легкое касание. Бой меня просто поразил. Я не могу поверить своим глазам! Я хорошо знаю Ларти. Да, у него были проблемы, но он хороший боксер. И куда лучший боксер, чем тот, кого я только что увидел на ринге», — приводит РЕН ТВ слова наставника.

Тренер добавил, что произошедшее на ринге в Грозном не поддается объяснению.

«Не знаю, постановочный этот бой или нет. Что там происходило на самом деле, знает только его команда. Но когда я смотрел этот бой, то не понял, что произошло. Я знаю Ларти и знаю, на что он способен», — заключил тренер.

Бой, о котором идет речь, состоялся 5 ноября. Эдилов за 45 секунд одолел Ларти и отправил последнего в «бесконтактный» нокаут, после чего спортсмена вынесли на носилках. Поединок международного турнира по боксу «Время легенд – 7» закончился досрочно.

Пользователи соцсетей заметили, что Ларти не в первый раз нокаутируют «бесконтактно». Год назад он уже проигрывал досрочно английскому боксеру Фабио Уордли. Теперь любители бокса уверены, что Ларти может попробовать свои силы в болливудском кино и даже претендовать на «Оскар».

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