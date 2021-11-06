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Ученые из США выявили негативное влияние COVID-19 на работу мозга
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Ученые из США выявили негативное влияние COVID-19 на работу мозга

NBC News:коронавирус может поражать нейроны головного мозга
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Коронавирус способен поражать нейроны головного мозга при попадании в организм через нос. Это выяснили ученые из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада), передает NBC News.

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Как уточняют эксперты, данное открытие объясняет неврологические симптомы у переболевших COVID-19, такие как проблемы с памятью и нарушение координации, а также состояние, которое часто называют «туман в голове».

К такому выводу ученые пришли, изучив состояние макак-резусов, у которых был диагностирован коронавирус. Было установлено, что симптомы инфекции внутри нейронов мозга у животных проявились через семь дней после заражения. При этом у пожилых особей с диабетом данный эффект проявился сильнее всего.

Эксперты подчеркивают важность изучения влияния SARS-CoV-2 на нейроны мозга. Так, нервные клетки важны для нормального функционирования организма, поэтому иммунная система не атакует их, что затрудняет лечение. Вирус при этом может перемещаться в мозге. Это является наиболее опасным течением болезни, считает автор исследования профессор неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Моррисон.

Он подчеркнул, что «путешествие» вируса головном мозге может привести к тому, что он «доберется до разных его областей, которые отвечают за мышление, память, эмоции и настроение».

4 ноября из исследования Научно-исследовательского института Бергхофера стало известно, что у склонных к изжоге людей риск тяжелого течения коронавируса выше, чем у тех, кто не испытывает таких проблем. Отмечается, что гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса, могут повлиять на состояние пациента при COVID-19.

29 октября врач-невролог Надежда Бояринова рассказала «Известиям», что коронавирус может повреждать структуры головного мозга, вызывая проблемы со сном, тревожные расстройства и другие симптомы. По ее словам, за два года пандемии были опубликованы многочисленные исследования о механизмах влияния коронавируса на память и астению.

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин 27 октября заявил, что коронавирус не может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Он пояснил, что вирус действительно дает осложнения на нервную систему, но они являются обратимыми. Помимо этого, Альцгеймер развивается медленно, и вспышек этого заболевания не наблюдалось.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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