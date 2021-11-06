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Германия намерена полностью отказаться от угля не позднее 2038 года

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Германия намерена полностью отказаться от угля. План преобразований разработало минэкономики страны. Согласно документу, последняя угольная электростанция должна быть отключена от сети не позднее 2038 года. Затронутым регионам страны выделят финансовую помощь. Деньги пойдут на создание
новых рабочих мест, передает телеканал «Известия». Новая коалиция в бундестаге хочет отказаться от угля еще раньше — до 2030 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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