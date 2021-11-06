Прямой эфир
Мир
В МИД России назвали темы переговоров с главой ЦРУ в Москве
Мир
Путин встретится с Аббасом в ходе его визита в Россию
Мир
Лавров и глава МИД Ирана поддержали идею о восстановлении ядерной сделки
Общество
В МВД рассказали о гражданстве задержанных после нападения в Новой Москве
Туризм
В Крыму отменили ПЦР-тесты при заселении в отель привитых гостей
Мир
Коста-Рика первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19
Общество
Ученые из США выявили негативное влияние COVID-19 на работу мозга
Мир
Мезенцев рассказал о работе над единой символикой Союзного государства
Спорт
Тренер высказался о сраженном «бесконтактным» нокаутом боксере Ларти
Мир
В Австрии назвали условие получения COVID-сертификатов привитыми «Спутником V»

Кузьмин пожелал Петровскому удержать титул чемпиона мира по боксу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боксер Сергей Кузьмин в субботу, 6 ноября, пожелал российскому спортсмену Марку Петровскому удержать титул чемпиона мира по боксу.

«Поздравляем в первую очередь Марка Петровского с завоеванием золота чемпионата мира, желаем ему дальнейших успехов, пускай не расслабляется, потому что все его конкуренты будут теперь готовиться, и самое главное — это не завоевать титул чемпиона мира, а его удерживать на многие года», — приводит РЕН ТВ слова Кузьмина.

Он также пожелал Петровскому удачных выступлений в будущем.

Ранее в этот день спортсмен заявил, что безумно рад победе на чемпионате мира по боксу. В финале россиянин победил представителя Армении Давита Чалояна. Петровский пожелал своему оппоненту здоровья и выразил уверенность, что еще не раз с ним встретится.

Кроме Петровского в финал в своей категории вышел россиянин Джамбулат Бижамов. Он уступил в весовой категории до 75 кг кубинцу Эрнандесу Йоэнлису. Федерации бокса РФ подала протест на судейство в поединке с участием Бижамова.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021