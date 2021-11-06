Кузьмин пожелал Петровскому удержать титул чемпиона мира по боксу

Боксер Сергей Кузьмин в субботу, 6 ноября, пожелал российскому спортсмену Марку Петровскому удержать титул чемпиона мира по боксу.

«Поздравляем в первую очередь Марка Петровского с завоеванием золота чемпионата мира, желаем ему дальнейших успехов, пускай не расслабляется, потому что все его конкуренты будут теперь готовиться, и самое главное — это не завоевать титул чемпиона мира, а его удерживать на многие года», — приводит РЕН ТВ слова Кузьмина.

Он также пожелал Петровскому удачных выступлений в будущем.

Ранее в этот день спортсмен заявил, что безумно рад победе на чемпионате мира по боксу. В финале россиянин победил представителя Армении Давита Чалояна. Петровский пожелал своему оппоненту здоровья и выразил уверенность, что еще не раз с ним встретится.

Кроме Петровского в финал в своей категории вышел россиянин Джамбулат Бижамов. Он уступил в весовой категории до 75 кг кубинцу Эрнандесу Йоэнлису. Федерации бокса РФ подала протест на судейство в поединке с участием Бижамова.