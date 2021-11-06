Отец Петровского рассказал об ошибках сына в финальном поединке на ЧМ

Отец чемпиона мира по боксу Марка Петровского 6 ноября заявил, что в финальном поединке на чемпионате мира спортсмен сделал несколько ошибок.

«Чем-то доволен, чем-то не очень. Я просто сам боксер и вижу ошибки. Последний финальный бой очень не понравился. Много было ошибок. Он физически и технически готов, но вот психологическая подготовка не позволила ему показать красивый бой, который был, например, в полуфинале, где он всё красиво сделал. В финале потерялся немного. Когда бой начался, он понимал, что его вся Сибирь смотрит, деваться некуда. Он человек волевой, на характере выиграл», — отметил Вячеслав Петровский в беседе с РЕН ТВ.

Отец спортсмена указал на то, что поединок вызвал большой интерес у зрителей. Он заявил, что горд за своего сына.

«Хотел бы я, чтобы он стал чемпионом? Нет. Я отдал его в бокс, чтобы он стал мужиком, закончил институт, женился, создал семью и жил как все люди. В бокс я его несколько раз отводил. Ему не нравилось, он говорил, что это дурной спорт. Однажды он мне сказал: «Пап, я буду чемпионом мира». Я ответил: «Ну, будешь и будешь». По сути, с 14 лет он шел этому титулу. Добился всего сам», — рассказал мужчина.

На чемпионате мира Петровский выступил в весовой категории свыше 92 кг. В финале он победил представителя Армении Давита Чалояна, завоевав золотую медаль.

После победы спортсмен заявил, что безумно рад результату поединка. Он отметил, что ему особенно приятно принести золотую медаль, так как в последний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Александр Поветкин.

Кроме Петровского в финал в своей категории вышел россиянин Джамбулат Бижамов. Он уступил в весовой категории до 75 кг кубинцу Эрнандесу Йоэнлису. Федерации бокса РФ подала протест на судейство в поединке с участием Бижамова.

Чемпионат мира по боксу проходит в Белграде. Турнир завершится 6 ноября.