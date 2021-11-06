Мезенцев рассказал о работе над единой символикой Союзного государства

В настоящее время ведется разработка единой символики Союзного государства России и Белоруссии. Об этом в субботу, 6 ноября, рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. <...> Мы видим объединяющий символ, который необходим», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

Госсекретарь допустил, что такая общая символика появится через некоторое время.

«Может, <...> многие совместные документы будет сопровождать если не герб, то союзный символ», — отметил Мезенцев.

4 ноября состоялось заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества, а также подписали интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Этот документ, по мнению российского лидера, стал серьезным шагом вперед.

На мероприятии также выступил премьер-министр России Михаил Мишустин и рассказал о подготовке документов по интеграции с Белоруссией. По его словам, работа по согласованию соответствующих документов является непростой, но способствующей взаимоприемлемым решениям.

Кроме того, в ходе заседания были приняты концепция миграционной политики России и Белоруссии и решения по обновленной военной доктрине. Эти документы входят в основные направления реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Лукашенко назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин подчеркнул особое значение стабильности на границе двух стран. Он отметил, что Москва продолжит оказывать помощь братскому народу соседней республики.