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Дело возбуждено после избиения мужчины в Подмосковье

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МВД возбудило уголовное дело после избиения мужчины в Подмосковном Лыткарино. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает прокуратура Московской области.

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«По требованию прокуратуры органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ по факту причинения телесных повреждений мужчине из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Как сообщали журналисты, конфликт произошел вечером 31 октября у подъезда жилого дома. Злоумышленники выпивали и шумели. 39-летний местный житель, выходящий из дома с супругой, сделал им замечание. Молодые люди повалили его на землю и избили.

Пострадавший оказался в больнице. Позднее он обратился в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области добавили, что после драки за медицинской помощью обратились три человека.

«Полицейские, прибыв на место, установили, что между группой лиц произошел конфликт, в результате которого три человека обратились в медицинское учреждение за помощью», — рассказал ТАСС собеседник из пресс-службы ведомства.

При этом, как заявил 40-летний участник драки, также обратившийся в больницу, вместе с другом он ждал знакомого возле подъезда. По его словам, пьяный мужчина подошел к ним и в грубой форме предъявил требование убрать за собой. Также, со слов второго участника конфликта, житель Подмосковья был пьян и угрожал им, что в итоге привело к драке.

6 ноября председатель Следственного комитета (СК) России Александр Быстрыкин поручил руководителю ГСУ по Московской области Александру Старикову доложить об обстоятельствах нападения на мужчину в городе Лыткарино. Также глава ведомства поручил при наличии оснований ходатайствовать о передаче материалов из органов МВД в Следственный комитет.

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