Эксперт прокомментировал арест судна РФ «Академик Иоффе» в Дании

Первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук 6 ноября в разговоре с «Известиями» прокомментировал арест судна РФ «Академик Иоффе» в Дании из-за иска канадской компании, которая его арендовала несколько лет назад.

«Практика морских арестов судов такова, что она предполагает, что если судно арестовывается, то судовладелец вносит залог за это судно и оно может уйти вместе с экипажем и экспедицией. А дальше продолжается суд, этот залог хранится на счету суда для того, чтобы в случае выигрыша было, из чего погасить исковые требования», — рассказал Ковальчук.

Первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков добавил, что если этого не будет сделано, и судно останется в Дании, то находящихся на борту ученых могут репатриировать, если власти дадут на это разрешение в связи с коронавирусом.

«Если судовладелец либо наши власти не планирует как можно скорее вызволять судно, то репатриировать их (ученых — Ред.) можно в любой момент», — добавил Ковальчук.

При этом Ковальчук отметил, что «Академик Иоффе» — это судно с комфортными жилыми помещениями, а у экипажа есть продукты, вода, электричество.

О задержании судна стало известно 4 ноября. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

5 ноября сообщалось, что задержание судна — это мера обеспечения по иску третьей стороны. Канадская компания One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн.

One Ocean Expeditions некоторое время назад арендовала российское судно через посредника для туристических круизов. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником судно «Академик Иоффе» изъяли.

Из-за этого продажи круизов канадской компании рухнули, выполнить обязательства по оплате аренды последнего оставшегося судна она не могла. One Ocean Expeditions заявила, что из-за севшего в круизе на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн.

Есть версия, что судно могло сесть на мель из-за неточных карт.

«Если факт неточных карт будет установлен, что какая-то компания или некий снабженец, который эти карты поставлял, предоставил неточные карты, то здесь есть основа, чтобы отбиваться от этого иска, но в любом случае это будет решаться в суде», — добавил Ковальчук.

5 ноября в беседе с «Известиями» адвокат Василий Давыдов заявил, что в ситуации с судном «Академик Иоффе» необходимо срочно работать с юристами и оспаривать решение суда. Он порекомендовал ознакомиться с договором фрахтования, так как там наверняка прописаны обязанности каждой из сторон, что поможет разобраться в произошедшем.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане