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Врачи рассказали о симптомах COVID-19 у вакцинированных

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Основными симптомами COVID-19 у привитых являются кашель и насморк. Об этом сообщило издание Danmarks Radio со ссылкой на главврача отделения инфекционных заболеваний больницы Видорве Томас Бенфилд и профессора иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн.

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По словам специалистов, ни одна вакцина от коронавируса в мире не может гарантировать 100% защиту от инфекции, однако наличие прививки помогает перенести болезнь в более легкой форме, как неоднократно отмечали специалисты.

Медики сообщили, что в Дании заболело всего 22 682 привитых пациента. Этот показатель равняется 0,5% от общего количества заболевших COVID-19.

«Вы защищены от серьезного течения болезни, но по-прежнему можете простудиться и заразиться», — сообщил Бенфилд 3 ноября.

Он добавил, что случаи заболевания уже после прохождения курса вакцинации — это пример «прорыва вируса». Большая часть вакцинированных пациентов с коронавирусом переносит болезнь в бессимптомной форме. У ряда инфицированных наблюдались признаки легкой простуды. Чаще всего пациентов беспокоила головная боль, у них были насморк, кашель, боль в горле, отметил специалист.

Встречались и те, кто испытывал жар и потерял обоняние, однако последние симптомы регистрировали среди вакцинированных намного реже, чем среди тех, кто болеет без прививки, заключил Бенфилд.

4 ноября из исследования Научно-исследовательского института Бергхофера стало известно, что у склонных к изжоге людей риск тяжелого течения коронавируса выше, чем у тех, кто не испытывает таких проблем. Отмечается, что гены, провоцирующие развитие кислотного рефлюкса, могут повлиять на состояние пациента при COVID-19.

В августе специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов заявил, что люди, имеющие лишний вес, тяжелее других переносят коронавирус. По его словам, у человека с ожирением лишняя масса затрудняет дыхание, особенно это заметно во сне. В итоге проблемы с дыханием приводят к нарушению газообмена в легких и снижению количества кислорода в крови.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По состоянию на 20 августа, вакцинацию от COVID-19 в России прошли свыше 43 млн граждан.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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