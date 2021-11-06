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Пожар на телебашне удалось предотвратить в Сыктывкаре

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В Сыктывкаре едва не произошел пожар на телебашне в районе Октябрьского проспекта. По словам очевидцев, вечером 5 ноября были замечены искры и задымление, на месте работали аварийные службы.

В пресс-службе главного управления МЧС РФ по Коми рассказали, что на телебашне произошло короткое замыкание. На место инцидента оперативно прибыли пожарные расчеты, электрики и прочие службы, передает ИА «Комиинформ». Телевышка была обследована и отключена от сети. Возгорания не произошло.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выступил с осуждением в адрес студии Артемия Лебедева из-за публикации с изображением горящего кинотеатра. Глава региона подчеркнул, что подобные изображения являются недопустимыми. Он призвал авторов материала принести публичные извинения перед жителями области.

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