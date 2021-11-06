В Сети появилось видео с нападением на мужчину в подмосковном Лыткарино

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлено нападение на мужчину в подмосковном Лыткарино. Об этом 6 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

По сведениям РЕН ТВ, конфликт произошел вечером 31 октября у подъезда жилого дома. Злоумышленники выпивали и шумели. 39-летний местный житель, выходящий из дома с супругой, сделал им замечание. Молодые люди повалили его на землю и избили.

Пострадавший оказался в больнице. Позднее он обратился в полицию.

При этом, как заявил 40-летний участник драки, также обратившийся в больницу, вместе с другом он ждал знакомого возле подъезда. По его словам, пьяный мужчина подошел к ним и в грубой форме предъявил требование убрать за собой. Также, со слов второго участника конфликта, житель Подмосковья был пьян и угрожал им, что в итоге привело к драке.