Мастер спорта России объяснил «бесконтактный» нокаут боксера в Грозном

Мастер спорта России по карате, врач-хирург и травматолог Михаил Шилов в беседе с «Известиями» оценил «бесконтактный» нокаут Абдулкерима Эдилова, который свалил с ног спортсмена из Ганы Ричарда Ларти на турнире по боксу «Время легенд — 7» в Грозном. По мнению специалиста, данный удар был нетипичным.

Как отмечали болельщики, бой мог носить договорной характер, так как на кадрах с турнира кажется, будто Эдилов не сильно касается оппонента, и тот неожиданно падает.

«Не хочу даже разбирать тему «договорняка». Я ее опускаю, оставляю на суд тем, кто должен этими вопросами заниматься. Я рассматриваю это со стороны врача и со стороны бойца, то есть что могло произойти. Так вот в данной ситуации мы видим довольно нетипичное падение после пропущенного удара, обычно падают не так, но всякое бывает», — отметил специалист.

По его словам, спортсмен из Ганы в бою словно принимал удары. Как предположил эксперт, боксер мог «уйти в защиту», так как потерял волю к сопротивлению из-за «накопленного» эффекта ударов. Такое бывает, когда спортсмены до конца не восстанавливаются перед боем.

По словам Шилова, в решающий момент чеченский боец попал оппоненту в область сосцевидного отростка, что является очень ощутимым ударом, так как там находится вестибулярный аппарат. Однако такой удар имеет отсроченный эффект и не проявляется сразу.

Специалист подчеркнул, что в момент того самого «бесконтактного» нокаута Ларти упал неестественно, в «киношной» позе. Эксперт считает, что у случившегося есть две основные версии. По одной, поведение боксера обосновано его осознанным решением не продолжать бой, так как дальнейший поединок мог серьезно навредить его здоровью. По второй версии, странная реакция спортсмена обусловлена действием прошлого удара в область сосцевидного отростка, эффект от которого проявился внезапно.

Также врач отметил, что нокаут сложно назвать «бесконтактным», так как в рамках поединка были слышны тяжелые удары.

Бой, о котором идет речь, состоялся 5 ноября. Эдилов за 45 секунд одолел Ларти и отправил последнего в «бесконтактный» нокаут, после чего спортсмена вынесли на носилках. Поединок Международного турнира по боксу «Время легенд — 7» закончился досрочно.

Пользователи соцсетей заметили, что Ларти не в первый раз нокаутируют «бесконтактно». Год назад он уже проигрывал досрочно английскому боксеру Фабио Уордли. Теперь любители бокса уверены, что Ларти может попробовать свои силы в болливудском кино и даже претендовать на «Оскар».