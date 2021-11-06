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Путин встретится с Аббасом в ходе его визита в Россию

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Президент России Владимир Путин встретится со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом в ходе его визита в РФ 23 ноября. Об этом 6 ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Да. Такая встреча готовится», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что визит Аббаса в Москву намечен на 23 ноября.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в сентябре призывал решать проблемы мира через ООН. Он также заявлял о поддержке любых предложений по прямым переговорам Палестины и Израиля.

15 сентября «Известия» писали, что Израиль готов пойти на уступки в переговорах с палестинцами. Об этом в интервью изданию говорил посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви. Однако, по его словам, с противоположной стороны нет стремления пойти на компромисс в переговорах. Мешает диалогу и раскол между палестинскими фракциями на Западном берегу и в Газе.

При этом посол подчеркивал, что Израиль отмечает позитивные сдвиги в отношениях с Палестиной за прошедший год. В качестве примера он называл встречу президента Палестины Махмуда Аббаса с министром обороны Израиля Бени Ганцем.

В начале мая конфликт между Палестиной и Израилем обострился. Беспорядки и протесты спровоцировало то обстоятельство, что израильские власти начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС.

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