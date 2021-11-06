Опубликованы кадры награждения Петровского на чемпионате мира по боксу

Зрители в субботу, 6 ноября, публикуют в соцсетях кадры награждения российского спортсмена Марка Петровского на чемпионате мира по боксу.

На кадрах видно, как зрители аплодировали спортсмену, когда судьи объявили его победителем в матче против представителя Армении Давита Чалояна.

Ранее в этот день Петровский заявил, что безумно рад победе на чемпионате мира по боксу. Спортсмен пожелал своему оппоненту здоровья и выразил уверенность, что еще не раз с ним встретится.

Кроме Петровского в финал в своей категории вышел россиянин Джамбулат Бижамов. Он уступил в весовой категории до 75 кг кубинцу Эрнандесу Йоэнлису. Федерации бокса РФ подала протест на судейство в поединке с участием Бижамова.