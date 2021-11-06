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Опубликовано фото подозреваемых в расстреле мужчины в Химках
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Опубликовано фото подозреваемых в расстреле мужчины в Химках

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После расстрела мужчины в подмосковных Химках разыскиваются двое подозреваемых. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Преступники застрелили мужчину и ранили еще одного человека 4 ноября. После убийства нападавшие скрылись. Один из автомобилей, на котором предположительно уехали злоумышленники, нашли брошенным недалеко от места убийства. Конфликт произошел вечером 4 ноября в микрорайоне Клязьма-Старбеево.

5 ноября по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи изъяли видеозапись с камер наружного наблюдения. На месте обнаружены 24 гильзы. Назначено проведение экспертиз.

4 ноября из психиатрической клинической больницы в Чеховском районе Московской области сбежал пациент, который был осужден за убийство и находился на принудительном лечении.

По предварительным данным, Александр Кутузов покинул клинику около 11 утра. Произошло это после конфликта с охраной. Правоохранители призывают местных жителей быть бдительными.

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