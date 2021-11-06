Шлеменко объяснил оценку боя Бижамова человеческим фактором

Решение судейства в финальном поединке чемпионата мира с участием Джамбулата Бижамова могло быть связано с ошибкой. Такое мнение субботу, 6 ноября, в беседе с РЕН ТВ выразил российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко.

Накануне Бижамов уступил кубинцу Йоэнлису Эрнандесу Мартинесу в финале в весовой категории до 75 кг. Федерация бокса России подала протест на судейство в поединке.

По словам собеседника телеканала, подача апелляции в большинстве случаев не заканчивается положительным итогом. При этом стоит учитывать влияние человеческого фактора, добавил он.

«Если протест будет положительным, то нужно, значит, обвинить судей, то есть найти крайнего, кто, по чьей вине произошла ошибка. Часто атлетические комиссии либо судейско-квалификационные комиссии не хотят делать своих сотрудников, своих судей виноватыми, поэтому зачастую происходит ошибка в судействе, потому что не нужно забывать, что это человеческий фактор, пресловутый, он всегда присутствует», — отметил Шлеменко.

В финал ЧМ также прошел россиянин Марк Петровский, выступающий в весовой категории свыше 92 кг. В финале он победил представителя Армении Давита Чалояна, завоевав золотую медаль.

После победы спортсмен заявил, что безумно рад результату поединка. Он отметил, что ему особенно приятно принести золотую медаль, так как в проследний раз золото в тяжелом весе на чемпионатах мира брал Александр Поветкин.

Чемпионат мира по боксу проходит в Белграде. Турнир завершится 6 ноября.