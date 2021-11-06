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Каскадер назвал постановочным «бесконтактный» нокаут в Грозном
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Каскадер назвал постановочным «бесконтактный» нокаут в Грозном

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Бой боксера из Чечни Абдулкерима Эдилова и его соперника из Ганы Ричарда Ларти мог быть постановочным. Об этом заявил президент Федерации экстремальных видов спорта, директор российского объединения каскадеров «Мастер» Игорь Панин в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Поединок прошел в рамках международного турнира по боксу «Время легенд — 7» в городе Грозный 5 ноября.

Эксперт отметил, что Эдилов не особо вкладывался в удары, «даже нокдауна быть не могло».

«В моем понимании удары были не стопроцентными, не с полной выкладкой, все вообще с самого начала. Они как бы были все такие проверочные. В крайнем случае [удар] был через руку, и он стопудово непроходной, и это не нокаутный удар. В моем понимании это стопроцентная постанова», — отметил Панин.

В пятницу Эдилов за 45 секунд одолел Ларти и отправил последнего в «бесконтактный» нокаут, после чего спортсмена вынесли на носилках. Поединок закончился досрочно.

Российский боксер Эдгар Гукасян заявил, что не заметил акцентированного удара Абдулкерима Эдилова. По его словам, мог сработать накопительный эффект от пропущенных ударов.

Пользователи сети, комментируя поединок, шутят, что это был пример «бесконтактного боя». А также говорят, что боксер из Ганы — плохой актер, и ему самое место в индийском кино.

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