Власти Астраханской области не будут продлевать нерабочие дни

Режим нерабочих дней в Астраханской области продлевать не планируется. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Астраханской области не планируется продление нерабочих дней. Это означает, что 8 ноября, в понедельник, граждане выходят на работу, а школьники — на занятия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для лечения пациентов с коронавирусом в регионе задействовано 2085 коек, их количество планируется увеличить до 2300. Всего в области вакцинировано около 380 тыс. человек — это более 60% от планового показателя, или половина взрослого населения.

«Это (вакцинация. — Ред.) позволяет не допустить резкого скачка заболеваемости, а с нынешней, пусть и отрицательной, но сдержанной динамикой мы обязательно справимся. Конечно, в том случае, если темпы вакцинации не замедлятся и нам удастся в ближайшее время выйти на стопроцентную вакцинацию в группах риска и восьмидесятипроцентную среди взрослого населения региона в целом», — приводит пресс-служба слова губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

Накануне решение не продлевать режим нерабочих дней приняли власти Якутии. При этом в регионе продолжит действовать режим доступа в ряд общественных учреждений при наличии QR-кода. Также решили поступить власти Приамурья.

В тот же день член Совета Федерации, заслуженный врач России Владимир Круглый выступил за продление в стране режима нерабочих дней, чтобы не допустить распространения коронавируса. Круглый отметил, что граждане должны продолжать соблюдать меры безопасности, в том числе носить маски и соблюдать дистанцию.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в России и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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