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Федерация бокса России подала протест на судейство в бою Бижамова на ЧМ

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Федерация бокса России подала протест на судейство в финальном поединке чемпионата мира с участием Джамбулата Бижамова. Об этом 6 ноября сообщает ТАСС.

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Накануне российский спортсмен уступил кубинцу Йоэнлису Эрнандесу Мартинесу в финале в весовой категории до 75 кг. Так, 20-летний Бижамов завоевал серебряную медаль.

На чемпионате мира боксер был выбран капитаном российской сборной, дополняет «Спорт-Экспресс».

Кроме Бижамова в финалы в своих категориях вышли еще двое россиян. Боксер Марк Петровский, выступающий в весовой категории свыше 92 кг, завоевал золотую медаль. В финале он победил представителя Армении Давита Чалояна.

Чемпионат мира по боксу проходит в Белграде. Турнир завершится 6 ноября.

В конце октября россиянин Раджаб Бутаев одержал победу в схватке с американцем Джамалом Джеймсом и завоевал титул регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе (до 66,68 кг). Бой прошел в рамках мини-турнира с целью определения единственного чемпиона именно в этой весовой категории.

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