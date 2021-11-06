Прямой эфир
Общество
В России выявили 41 335 случаев коронавируса за сутки
Мир
МИД РФ выразил озабоченность в связи с созданием альянса AUKUS
Происшествия
Пассажир поезда Москва-Адлер заперся в купе и обстрелял полицейских
Мир
Белоруссия объявила о возобновлении поставок электроэнергии на Украину
Мир
В Грузии заявили о планах Саакашвили устроить госпереворот
Мир
Восемь человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе
Общество
На Украине выявлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19
Общество
Трое задержанных по делу о нападении в Новой Москве отказались признавать вину
Мир
Вышедшие на взлетную полосу граждане парализовали работу аэропорта в Испании
Спорт
Федерация бокса России подала протест на судейство в бою Бижамова на ЧМ

Трое задержанных по делу о нападении в Новой Москве отказались признавать вину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трое из четверых задержанных по делу о нападении на молодого отца в Новой Москве отказались признавать свою вину. Об этом стало известно 6 ноября.

Кроме того, по словам адвоката одного из нападавших, подозреваемый опровергает, что использовал в драке нож, сообщает ТАСС.

Вечером 4 ноября в Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. Позже пострадавший рассказал, как сына зацепили в начале потасовки, а он попытался его защитить.

По словам мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

По данным журналистов, мужчина, подвергшийся нападению, во время происшествия был с приятелем, который поспорил со злоумышленниками. Он случайно задел нападавших плечом, это стало причиной конфликта. Словесная перепалка переросла в преследование и драку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Его передали в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

6 ноября адвокат Роман Масютенко, выступающий на стороне одного из задержанных, заявил «Известиям», что его подзащитному, который пока проходит подозреваемым по статье о хулиганстве, пришлось защищаться, а не нападать. В связи с этим подозреваемый вину в предъявленном обвинении не признает.

Следственный комитет настоял на необходимости арестовать подозреваемых в избиении молодого отца с ребенком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком со статьи «Хулиганство» на более тяжкую — «Покушение на убийство», а также проверить их на причастность к подобным преступлениям в прошлом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021