Прямой эфир
Общество
В России выявили 41 335 случаев коронавируса за сутки
Мир
МИД РФ выразил озабоченность в связи с созданием альянса AUKUS
Происшествия
Пассажир поезда Москва-Адлер заперся в купе и обстрелял полицейских
Мир
Белоруссия объявила о возобновлении поставок электроэнергии на Украину
Мир
В Грузии заявили о планах Саакашвили устроить госпереворот
Мир
Восемь человек погибли на музыкальном фестивале в Техасе
Общество
На Украине выявлен новый антирекорд по числу умерших от COVID-19
Общество
Трое задержанных по делу о нападении в Новой Москве отказались признавать вину
Мир
Вышедшие на взлетную полосу граждане парализовали работу аэропорта в Испании
Спорт
Федерация бокса России подала протест на судейство в бою Бижамова на ЧМ

Вышедшие на взлетную полосу граждане парализовали работу аэропорта в Испании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аэропорт в испанском городе Пальма на три часа приостановил работу из-за пассажиров, вышедших на взлетно-посадочную полосу. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает газета El Pais.

Угон идет в Афганистан: житель Сургута захватил самолет с мобильным
Пистолетом, который фигурировал на видеозаписи из салона лайнера, был вооружен спецназовец РОСН ФСБ

Отмечается, что инцидент произошел 5 ноября. После посадки порядка двадцати пассажиров покинули салон самолета. Полиция задержала пять человек, остальным, как считают правоохранители, удалось покинуть территорию аэропорта. Работа воздушной гавани была приостановлена.

Одновременно с этим произошел другой инцидент. Один из пассажиров самолета, следовавшего в турецкий Стамбул, пожаловался на плохое самочувствие. В связи с этим воздушное судно приземлилось в испанском аэропорту, а гражданин был госпитализирован. Однако после медицинского обследования выяснилось, что у мужчины нет проблем со здоровьем. Его задержали по подозрению в содействии нелегальной миграции и нарушении миграционного законодательства.

Позднее воздушная гавань возобновила работу. Как предполагают правоохранители, оба инцидента связаны между собой и были организованы с целью незаконного пересечения границы пиренейского королевства.

В августе прошлого года в Испании самолет совершил вынужденную посадку из-за гражданина Украины, который отказался надеть защитную маску на борту. Сообщалось, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента воздушное судно продолжило полет в испанскую столицу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021