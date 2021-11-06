Вышедшие на взлетную полосу граждане парализовали работу аэропорта в Испании

Аэропорт в испанском городе Пальма на три часа приостановил работу из-за пассажиров, вышедших на взлетно-посадочную полосу. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает газета El Pais.

Отмечается, что инцидент произошел 5 ноября. После посадки порядка двадцати пассажиров покинули салон самолета. Полиция задержала пять человек, остальным, как считают правоохранители, удалось покинуть территорию аэропорта. Работа воздушной гавани была приостановлена.

Одновременно с этим произошел другой инцидент. Один из пассажиров самолета, следовавшего в турецкий Стамбул, пожаловался на плохое самочувствие. В связи с этим воздушное судно приземлилось в испанском аэропорту, а гражданин был госпитализирован. Однако после медицинского обследования выяснилось, что у мужчины нет проблем со здоровьем. Его задержали по подозрению в содействии нелегальной миграции и нарушении миграционного законодательства.

Позднее воздушная гавань возобновила работу. Как предполагают правоохранители, оба инцидента связаны между собой и были организованы с целью незаконного пересечения границы пиренейского королевства.

В августе прошлого года в Испании самолет совершил вынужденную посадку из-за гражданина Украины, который отказался надеть защитную маску на борту. Сообщалось, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. После инцидента воздушное судно продолжило полет в испанскую столицу.