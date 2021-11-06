При наводнении в Индонезии погибли не менее восьми человек. Еще трое местных жителей числятся пропавшими без вести, передает телеканал «Известия». На острове Ява после проливных дождей реки вышли из берегов. В результате наводнения затопило пять деревень. Спасатели разбирают завалы и ищут пропавших.

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