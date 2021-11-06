МИД заявил о соответствии военной активности в Крыму оборонительным потребностям

Военная активность РФ на Крымском полуострове не превышает оборонительных потребностей страны. Об этом 6 ноября журналистам заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, в ходе заседаний Первого комитета, которые проходили в Нью-Йорке в октябре и ноября, Киев и Тбилиси вновь пытались обвинить Москву в агрессии и оккупации.

«Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», — рассказал Белоусов.

Он назвал обвинения беспочвенными и отметил, что военное присутствие России в регионе абсолютно легитимно, так как полуостров является частью страны.

«Более того, очевидно, что наше военное присутствие в Крыму, прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и в Закавказье — это как раз фактор стабильности, потому что, судя по тем заявлениям, которые делаются украинскими и грузинскими властями, до сих пор эти два государства не смогли преодолеть свою закостенелость в оценках того, что произошло в августе 2008 года (что касается Грузии), что произошло в Крыму в 2014 году, что происходит на востоке Украины», — подчеркнул Белоусов.

19 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон вновь выразит приверженность США укреплению способности Украины сдерживать «агрессию» России. Он также подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку Украине в вопросах безопасности.

10 октября экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал, что США — это главная помощь украинской стороны в борьбе с Россией. Он убежден, что именно президент страны Джо Байден якобы может поставить России «красные линии» в вопросах глобальной политики.

При этом 5 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул желание России нормализовать отношения с Украиной. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее подтвердил готовность встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, так как отношения с Киевом надо налаживать. Однако ответного желания со стороны Украины не видно, уточнил Песков.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в навязывании ненависти ко всему, что связано с РФ.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.