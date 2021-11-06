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В Крыму назвали способ возвращения скифского золота России

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Вернуть России коллекцию скифского золота возможно, однако для этого следует изменить тактику в судебном процессе. Такое мнение в субботу, 6 ноября, выразил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

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«Шансы вернуть коллекцию есть, при условии смены команды юристов, избравшей ошибочную тактику невмешательства Российской Федерации в этот процесс. Коллекция крымских сокровищ является неотъемлемой частью музейного фонда нашей страны, федеральной государственной собственностью и в этом качестве не может быть отчуждена в пользу Украины», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

Адвокаты, защищающие интересы крымских музеев, в судебном процессе стремились перевести дело преимущественно в гражданско-правовую плоскость, исключив обсуждение вопроса о государственно-правовой принадлежности Крыма, отметил Молохов.

«Занятая нашими иностранными защитниками позиция о том, что мы имеем не межгосударственный спор, а спор четырех крымских музеев с голландским музеем о возвращении экспонатов, всего лишь банальный спор о нарушении прав учреждений культуры, оказалась в итоге глубоко ошибочной. В спор обязательно должна была вступить вслед за Украиной как третье лицо Российская Федерация», — указал он.

Как заявил собеседник агентства, возвращение экспонатов на Украину противоречит не только ряду норм международного права, но и основным принципам межмузейного обмена, правилам сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к России. В столицу Нидерландов были отправлены сотни предметов, среди которых два гарнитура украшений из драгоценных металлов, датированных V в. н. э., керамика и скульптура.

После присоединения Крыма к РФ в результате референдума в 2014 году Москва и Киев потребовали вернуть коллекцию.

В августе 2014 года Университет Амстердама, курирующий данный музей, принял решение не возвращать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.

26 октября текущего года апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. В решении отмечается, что принадлежность артефактов не имеет значения, а украинские законы в данном случае превалируют.

27 октября глава Крыма Сергей Аксенов завил, что решение апелляционного суда Амстердама неправомерно и возмутительно. Он подчеркнул, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма. По его словам, экспонаты должны быть возвращены в фонды крымских музеев.

Молохов, в свою очередь, призвал возбудить уголовное дело по факту кражи крымской коллекции. По его словам, эта ситуация подпадает под несколько статей Уголовного кодекса России, среди которых 164-я («Хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой») и 190-я («Невозвращение на территорию страны культурных ценностей»).

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» назвал политизированным и ангажированным решение суда. По словам сенатора, если кто-то не признает де-юре принадлежность полуострова России, то рано или поздно им придется признать это, а также тот факт, что Крым должен получить обратно свои культурные ценности.

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