Польский европарламентарий назвал Россию манипулятором на рынке газа

Россия манипулирует ситуацией на европейском рынке топлива, контролируя подземные хранилища газа в пяти странах Евросоюза, заявил в обращении к Еврокомиссии (ЕК) депутат Европейского парламента от Польши Косма Злотовский. Об этом сообщает RT в субботу 6 ноября.

По его мнению, компания «Газпром» через дочернее предприятие Gazprom Germania «контролирует восемь подземных газовых хранилищ в пяти европейских странах». А это позволяет Москве «манипулировать предложением» и влиять на цены в Европе ради экономической и политической выгод, заявил он в обращении к ЕК.

Злотовский опасается, что пребывание европейских газохранилищ «под контролем «Газпрома» может стать «реальной угрозой энергетической безопасности ЕС» и спрашивает у еврокомиссаров, не представляется ли им его интерпретация действий России «злоупотреблением доминирующим положением на внутреннем рынке».

Ранее, 5 ноября, еще одно выступление польской стороны привлекло внимание немецкой Der Spiegel. Издание сообщило, что федеральное министерство экономики Германии в ходе сертификации оператора газопровода «Северный поток – 2» проигнорировало опасения Польши о возможных сбоях поставок газа в некоторые страны Евросоюза.

Глава польского управления по регулированию в сфере энергетики засомневался в решении коллег и направил в немецкое ведомство письмо со словами о том, что компания — оператор Nord Stream 2 AG контролируется российским государственным концерном «Газпром», а это представляет «особенно высокие риски для безопасности поставок».

Министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт 5 ноября заявил, что российский газопровод будет способствовать энергетической безопасности Европы. А страна намерена использовать газ до полной декарбонизации.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.