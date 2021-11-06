Полиция задержала четвертого участника конфликта в Новой Москве

Правоохранители задержали четвертого участника нападения на отца с ребенком в Новой Москве. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России.

«В дополнение к ранее размещенной информации сообщаем, что в ходе проведения комплекса оперативно — розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции установлено местонахождение четвертого участника конфликта, произошедшего на территории ТиНАО в Москве», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчина 2002 года рождения был задержан в ночное время. Его доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел.

Вечером 4 ноября в Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. Позже пострадавший рассказал, как сына зацепили в начале потасовки, а он попытался его защитить.

По словам мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

По данным журналистов, мужчина , подвергшийся нападению, во время происшествия был с приятелем, который поспорил со злоумышленниками. Он случайно задел нападавших плечом, это стало причиной конфликта. Словесная перепалка переросла в преследование и драку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Его передали в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

6 ноября адвокат Роман Масютенко, выступающий на стороне одного из задержанных, заявил «Известиям», что его подзащитному, который пока проходит подозреваемым по статье о хулиганстве, пришлось защищаться, а не нападать. В связи с этим подозреваемый вину в предъявленном обвинении не признает.

Следственный комитет настоял на необходимости арестовать подозреваемых в избиении молодого отца с ребенком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком со статьи «Хулиганство» на более тяжкую — «Покушение на убийство», а также проверить их на причастность к подобным преступлениям в прошлом.