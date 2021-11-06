Украину назвали «черной дырой» для России и США

Украина за последние годы превратилась в «черную дыру», способную поглотить не только Россию, но и Евросоюз (ЕС) и даже Соединенные Штаты. Такое заявление сделал хорватский эксперт по России и Ближнему Востоку Зоран Метер.

«Причем «всосать» в буквальном смысле, то есть в политическом и военном смысле втянуть их в водоворот, из которого не будет спасения и в котором победитель может быть только один. Но и он заплатит очень дорого за свою победу», — передали материал Geopolitika.news на сайте «ИноСМИ» в субботу, 6 ноября.

Метер подчеркнул, что США используют конфликт между Украиной и Россией в своих интересах. Вашингтону выгодно, чтобы Киев злил Москву и отвлекал ее внимание, политическое и военное, от других регионов.

Но при этом, вопреки мнению многих российских аналитиков, США не заинтересованы в войне между Россией и Украиной.

«У США есть другая задача, стоящая вот уже 30 лет, — обеспечить продолжение политики всестороннего дистанцирования Украины от России и помешать любой попытке нормализации отношений между Киевом и Москвой», — заключил эксперт.

5 ноября политолог Александр Асафов заявил, что Украина надеется, будто в рядах военно-морских сил США найдется «безумный капитан эсминца», который развяжет конфликт в Черном море. Он не исключил, что заходы американских военных кораблей в Черном море — это попытки спровоцировать Россию на «неадекватные действия».