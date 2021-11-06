Троих участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. О задержании двоих из них сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Позднее о задержании третьего заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Сотрудникам [полиции] понадобилось меньше суток, чтобы установить троих участников конфликта. На сегодняшний момент именно трое задержаны. И еще у нас есть информация о четвертом человеке, его данные мы тоже знаем», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин в эфире «Соловьев Live».

По словам Васенина, конфликт произошел у магазина, а затем продолжился в районе пешеходного перехода. Данная часть потасовки как раз попала на видео, распространившееся в интернете.

«Задержанные доставлены в территориальное подразделение полиции. Все задержанные — граждане России. Это молодые люди 2000 и 2003 годов рождения», — указал глава пресс-службе, уточнив, что оперативно-разыскные мероприятия по данному делу продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Расследование ведет следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК по Москве.

Местонахождение четвертого подозреваемого в настоящее время устанавливается, дополняет «Газета.Ru».

Вечером 4 ноября в Новой Москве группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. Позже пострадавший рассказал, как сына зацепили в начале потасовки, а он попытался его защитить.

По словам мужчины, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

По данным журналистов, мужчина , подвергшийся нападению, во время происшествия был с приятелем, который поспорил со злоумышленниками. Он случайно задел нападавших плечом, это стало причиной конфликта. Словесная перепалка переросла в преследование и драку.

Дело передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.

6 ноября адвокат Роман Масютенко, выступающий на стороне одного из задержанных, заявил «Известиям», что его подзащитному, который пока проходит подозреваемым по статье о хулиганстве, пришлось защищаться, а не нападать. В связи с этим подозреваемый вину в предъявленном обвинении не признает.

Следственный комитет настоял на необходимости арестовать подозреваемых в избиении молодого отца с ребенком. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком со статьи «Хулиганство» на более тяжкую — «Покушение на убийство», а также проверить их на причастность к подобным преступлениям в прошлом.