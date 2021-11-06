Эксперт Косарим назвал признаки взлома смартфона

Любая нестандартная или подозрительная активность смартфона может свидетельствовать о его взломе киберпреступниками. Об этом в субботу, 6 ноября, рассказал агентству «Прайм» заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим.

По его словам, одним из признаков проникновения в смартфон может быть увеличение скорости разрядки. Если устройство стало быстрее садиться, возможно, в нем находится вирус-шпион, из-за активности которого повышается нагрузка на аккумулятор.

Как отметил специалист, на взлом также может указывать появление новых приложений, установку которых владелец гаджета не производил. Как правило, подобные программы не поддаются удалению или закрытию. То же самое, пояснил Косарим, касается и функций мобильной связи или Wi-Fi, которые начинают жить своей жизнью.

Кроме того, подчеркнул эксперт, автоматическая блокировка приложений безопасности служит своеобразной «черной меткой» хакеров: скорее всего, на взломанном устройстве «промышляет троянец, блокирующий их деятельность».

«Присутствие вредоноса на смартфоне может быть афишировано подозрительными уведомлениями. Их появление свидетельствует о том, что проникший в систему зловред произвел несанкционированные изменения прошивки», — добавил он.

И, конечно, одним из самых явных признаков взлома будет беспричинное списание денег со счета.

Ранее, 12 октября, исследователи из Ирландии и Великобритании опубликовали данные тестирования смартфонов на базе Android. Выяснилось, что гаджеты постоянно передают Google и другим компаниям достаточно много личной информации о владельцах, а также об использовании приложений. Всё это является нарушением конфиденциальности пользователей, и противостоять слежке весьма затруднительно.