Один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями в Новой Москве

Авария с участием трех автомобилей произошла в Новой Москве. Об этом стало известно в субботу, 6 ноября.

В результате происшествия один человек погиб, несколько пострадали.

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел на 64-м км Киевского шоссе.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот же день, 6 ноября, в Москве перебегавшего Кутузовский проспект с самодельным щитом мужчину сбил автомобиль. Он госпитализирован.