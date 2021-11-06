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Восемь полицейских пострадали в Марше миллиона масок в Лондоне

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На марше миллиона масок в Лондоне произошли столкновения с полицией. Протестующие — сторонники движения Anonymous — кидали в правоохранителей бутылки, передает телеканал «Известия». Всего пострадали восемь полицейских. Участники акции жгли файеры и даже сожгли чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. На митинге также скандиновали лозунги в поддержку журналиста Джулиана Ассанжа На акции задержаны более 10 человек. Ночь Гая Фокса отметили и на матче Уотерфорд — Шемрок. Неизвестные запустили ракетницу над полем. Матч остановили на 10 минут.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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