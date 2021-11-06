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Восемь полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Лондоне

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Восемь полицейских получили ранения в столкновениях с протестующими на Парламентской площади Лондона в ходе Марша миллиона масок. Об этом 5 ноября сообщила британская The Guardian.

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«В общей сложности было произведено 12 арестов во время сегодняшних демонстраций по всему Лондону. За различные правонарушения. Восемь наших офицеров были ранены. Это неприемлемо. Полицейская операция продлится до вечера», — говорится в Twitter лондонской полиции.

Демонстранты в масках в стиле Гая Фокса собрались на Трафальгарской площади, чтобы провести ежегодное шествие — Марш миллиона масок — и выразить протест британскому правительству.

Полиция сообщала, что на Парламентской площади демонстранты «небезопасно запускали ракеты и фейерверки».

«Некоторые задевали людей или взрывались рядом с толпой, что может серьезно травмировать. Мы включились в процесс, чтобы убрать петарды и ракеты, предотвратить возможные травмы», — пояснили в полиции.

Протестующие сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, выражая недовольство мерами властей против коронавируса. Так, участники марша требовали освободить журналиста Джулиана Ассанжа, отменить COVID-паспорта, одна из групп протестующих размахивала флагом с надписью «Трамп победил» в знак поддержки бывшего американского президента Дональда Трампа.

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