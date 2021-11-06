Восемь полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Лондоне

Восемь полицейских получили ранения в столкновениях с протестующими на Парламентской площади Лондона в ходе Марша миллиона масок. Об этом 5 ноября сообщила британская The Guardian.

«В общей сложности было произведено 12 арестов во время сегодняшних демонстраций по всему Лондону. За различные правонарушения. Восемь наших офицеров были ранены. Это неприемлемо. Полицейская операция продлится до вечера», — говорится в Twitter лондонской полиции.

Демонстранты в масках в стиле Гая Фокса собрались на Трафальгарской площади, чтобы провести ежегодное шествие — Марш миллиона масок — и выразить протест британскому правительству.

Полиция сообщала, что на Парламентской площади демонстранты «небезопасно запускали ракеты и фейерверки».

«Некоторые задевали людей или взрывались рядом с толпой, что может серьезно травмировать. Мы включились в процесс, чтобы убрать петарды и ракеты, предотвратить возможные травмы», — пояснили в полиции.

Протестующие сожгли на Трафальгарской площади чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, выражая недовольство мерами властей против коронавируса. Так, участники марша требовали освободить журналиста Джулиана Ассанжа, отменить COVID-паспорта, одна из групп протестующих размахивала флагом с надписью «Трамп победил» в знак поддержки бывшего американского президента Дональда Трампа.